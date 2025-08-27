Под Шадринском в ДТП с КамАЗом погибла водитель ВАЗа

После столкновения с грузовиком в Шадринском округе погибла водитель легкового автомобиля. Ее пассажирка госпитализирована, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, утром 27 августа на дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган 45-летняя водитель ВАЗ 2112 уснула за рулем и выехала на встречную полосу. Там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ под управлением 46-летнего водителя.

Жительница Курганской области погибла на месте, ее 46-летнюю пассажирку с травмами доставили в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска