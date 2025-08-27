Жителя Челябинской области осудили на 5,5 лет колонии за призывы к терроризму

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал жителя Челябинской области виновным в публичных в призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2). За преступление, совершенное с помощью интернета, фигурант приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали южноуральца в мае 2024 года. Суд и следствие установили, что житель Челябинской области, будучи «крайним сторонником» запрещенной в РФ террористической организации, разместил в сети «Интернет» комментарии с призывами к терроризму и посягательству на жизнь представителей государственной власти.

Уголовное дело возбудил и расследовал следственный орган УФСБ России по Челябинской области.

Помимо реального срока в колонии суд лишил южноуральца права администрировать сайты в течение двух лет. Приговор в законную силу не вступил.