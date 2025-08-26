Объем продаж препаратов от аллергии на Кубани вырос на четверть

В первом полугодии 2025 года жители Краснодарского края потратили на препараты от аллергии (антигистаминные) более 507 млн руб. Об этом сообщает «BFM Кубань« со ссылкой на пресс-службу аналитической компании DSM Group.

Продажи в денежном выражении выросли на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Объем реализации в упаковках увеличился на 10% и составил 1,6 млн штук.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодарского края потратили на покупку лекарственных препаратов 34,8 млрд руб. в первом полугодии 2025 года, что на 15% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Анна Гречко