Владельцы торговых и бизнес-центров формально должны приостановить с 1 сентября работу эскалаторов и траволаторов. Причина — отсутствие возможности провести техническое освидетельствование по новым правилам, которые вступили в силу год назад. В России насчитывается их около 12 тыс., а также 10 тыс. подъемников для маломобильных граждан. Причем используются они в том числе в медицинских и социальных учреждениях. Адвокат, сопредседатель коллегии адвокатов «Хмыров, Валявский и партнеры» Александр Валявский говорит, что в данном случае имеет место правовой тупик.

Александр Валявский

Фото: предоставлено автором

«Формально закон требует, чтобы эскалаторы, траволаторы и подъемники для маломобильных граждан ежегодно проходили техническое освидетельствование. Но парадокс в том, что бизнес обязан выполнить требования, а выполнить не может — аккредитованных организаций попросту нет. Получается классический правовой тупик: за несоблюдение грозит ответственность, а соблюсти невозможно.

Закон в этой части оказался недоработанным. Подобные ситуации подрывают доверие общества к государственным институтам: люди не понимают, как им действовать, и испытывают чувство неопределенности. Особенно остро проблема скажется на социальных объектах: больницах, поликлиниках, домах культуры. Для этих учреждений эскалаторы и подъемники — не роскошь, а средство обеспечения базового доступа граждан к услугам.

Вместо того чтобы сперва выстроить систему аккредитации и подготовить рынок, запрет ввели сразу. Фактически бизнес и социальная сфера оказались заложниками бумажной реформы.

Какие возможны выходы? Наиболее рациональное решение — ввести переходный период на два-три года. В это время разрешить эксплуатацию по старым сертификатам, а параллельно создать реестр аккредитованных лабораторий. Для социальных и медицинских учреждений разумно было бы предусмотреть исключение: дать им возможность продолжить работу без риска санкций. Такой подход позволит сохранить безопасность граждан, не парализуя инфраструктуру».