Главные новости за 26 августа. Сочи

Администрация Сочи готовит изменения в постановление от 6 октября 2023 года №3003 о создании и использовании платных парковок на улицах города. Согласно проекту, количество улиц с парковочным пространством сократится с 73 до 56.

СКР предъявил обвинения в участии в экстремистской деятельности 38-летней женщине и ее 21-летнему сыну из Лазаревского района Сочи. Обвиняемым инкриминируют участие в деятельности экстремистской организации, запрещенной судом в 2022 году.

Власти Сочи направили свыше 45 млн руб. на усиление антитеррористической защищенности образовательных учреждений перед новым учебным годом. В рамках программы на территории 20 школ и 20 детских садов Сочи установили системы речевого оповещения.

В августе 2025 года в Сочи зафиксировали рост продаж товаров для туризма и отдыха на природе — в 2,2 раза с начала года. Бытовая техника подешевела на 21%.

Генеральный директор хоккейного клуба «Сочи» Игорь Григоренко намерен обжаловать четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Это решение было принято на основе данных Московской антидопинговой лаборатории.

Аэропорт Сочи продолжает функционировать в обычном режиме: рейсы выполняются стабильно, возможны лишь незначительные корректировки в расписании из-за позднего прибытия воздушных судов. Представители аэропорта уточнили, что авиакомпании заблаговременно информируют пассажиров об изменениях.

Российские железные дороги назначили дополнительный состав между Санкт-Петербургом и Имеретинским курортом на сентябрь, а также продлили ежедневные рейсы до Новороссийска из-за высокого спроса на поездки на юг в бархатный сезон.