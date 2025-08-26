Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Одна из крупнейших нефтегазохимических выставок России

На площадке форума собралось более 200 экспонентов: производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. Среди участников мероприятия — гости из Бахрейна, Сербской Республики, Катара, Египта, Мавритании, ОАЭ, Беларуси, Казахстана, Туркменистана и Афганистана. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал»

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Предыдущая фотография
Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Следующая фотография
1 / 25

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов