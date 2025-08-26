Татарстанский нефтегазохимический форум — 2025
Одна из крупнейших нефтегазохимических выставок России
На площадке форума собралось более 200 экспонентов: производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании. Среди участников мероприятия — гости из Бахрейна, Сербской Республики, Катара, Египта, Мавритании, ОАЭ, Беларуси, Казахстана, Туркменистана и Афганистана. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал»
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
