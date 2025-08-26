Сальдо анонсировал строительство жилья на 600 гектарах в Херсонской области

В Херсонской области выделили 600 га земли для строительства жилых многоквартирных домов. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил губернатор Владимир Сальдо.

«Мы выделили 44 участка общей площадью почти 600 га. Это большие объемы, потенциал — 5,7 млн кв. м. Строительство уже началось в Геническе и Скадовске»,— уточнил чиновник.

Он также отметил, что для участников СВО, военных и ряда других социальных категорий при покупке будут действовать скидки. Цены, которые, по словам Сальдо, начали поднимать строители, местные чиновники обещают отрегулировать.

Александр Егоров, Симферополь