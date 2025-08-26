Ростехнадзор выявил 50 нарушений промбезопасности в ЗАО «Курганстальмост»

Уральское управление Ростехнадзора выявило 50 нарушений требований промышленной безопасности при использовании подъемных сооружений в ЗАО «Курганстальмост». Инспекторы провели внеплановую выездную проверку на площадке основного производства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе инспекции были обнаружены неисправность тупикового упора крана, частичное отсутствие элементов крепления рельса к подкрановой балке, неработающие ходовые колеса мостовых кранов и ограничители хода грузовой тележки со стороны кабины кранов. Кроме того, в местах производства работ с подъемными сооружениями не было ограждений и предупредительных знаков.

По итогам проверки в отношении четырех сотрудников ЗАО «Курганстальмост» возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). Для должностных лиц по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа в размер от 20 тыс. до 30 тыс. руб. или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2024 года в одном из цехов ЗАО «Курганстальмост» погиб 49-летний рабочий, на которого упала металлическая балка. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). В январе Уральское управление Ростехнадзора сообщало, что причиной несчастного случая стало несоблюдение технологического процесса на предприятии, в том числе неисполнение требований проекта и ошибок при эксплуатации оборудования. Кроме того, сам работник нарушил распорядок и дисциплину труда при эксплуатации кранов мостового типа, при этом контроль со стороны руководителей и специалистов отсутствовал.