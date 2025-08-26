Второй этап реконструкции «Орленка» на Кубани одобрен Главгосэкспертизой

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап реконструкции и расширения инженерной инфраструктуры Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

В рамках проекта предусмотрена модернизация существующих сетей и строительство новых объектов — очистных сооружений, комплекса зданий и сооружений антитеррористической защищенности и охраны территории. Как отметил главный эксперт проекта Александр Малахов, второй этап позволит существенно укрепить инфраструктуру центра, обеспечив его дальнейшее развитие.

Общая протяженность самотечных сетей ливневой канализации составит около 6,8 тыс. м, напорных сетей — 4,8 тыс. м. Для энергообеспечения построят пять трансформаторных подстанций и внутриплощадочные сети протяженностью 8,8 тыс. м.

Также проект предусматривает устройство спортивных объектов: два теннисных корта, тренировочную площадку, футбольное поле с трибунами на 900 зрителей и трехэтажное вспомогательное здание с медпунктом, раздевалками и тренерскими помещениями.

Территория «Орленка» занимает 253 га, на ней расположены 10 детских лагерей. Зимой центр может принимать 1,5 тыс. детей, летом — до 3,5 тыс. Первый этап реконструкции инженерных сетей завершился в 2024 году.

Анна Гречко