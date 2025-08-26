В очереди перед Крымским мостом находится более 1 тысячи автомобилей
1,1 тыс. машин стоят в очереди перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
Фото: сайт Минтранса РФ
Все автомобили находятся в очереди со стороны Керчи. Время ожидания составляет более трех часов. Перед пунктом ручного досмотра со стороны Тамани пробок нет.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 31 августа на пунктах досмотра при въезде в Крым по мосту могут быть максимальные пробки. Ожидание может занять до четырех часов. Прогноз составили на основе данных за аналогичный период прошлого года.