Плановые ремонтные работы оставили без воды жителей Отрадного, Волхов на очереди

Жители Отрадного остались без воды из-за запланированных ремонтных работ по замене пожарного гидранта, которые завершатся 26 августа около пяти часов вечера, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти. На время отключения для горожан организовали подвоз воды.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В среду, 27 августа, специалисты проведут работы на водопроводных очистных сооружениях Волхова. Там отремонтируют резервуар чистой воды и заменят арматуру на трубопроводе. Холодная вода будет недоступна для жителей с десяти утра.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строительство новой станции водоочистки в Кингисеппе стартует в 2026 году. Затраты на проект составят 4,6 млрд рублей.

Андрей Маркелов