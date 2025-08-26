Из Челябинска экстрадировали гражданина Таджикистана по обвинению в экстремизме

В Челябинске задержали гражданина Таджикистана Бахриддина Мирова, который известен в преступном мире под прозвищем Ходжи-Файз. На родине его обвиняют в экстремизме, вымогательстве, бандитизме, пытках и захвате заложников, сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана.

Бахриддина Мирова экстрадировали в Таджикистан 19 августа. Подробности его преступлений не разглашаются.

МВД Таджикистана призвало граждан, имеющих информацию или доказательства, связанные с делом Бахриддина Мирова, обратиться в ведомство.