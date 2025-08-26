МБУ «Пензавтодор» предлагает 15,3 млн за 6 тыс. тонн песка

МБУ «Пензавтодор» ищет поставщика 6 тыс. тонн песка. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит поставить товар до 1 октября этого года по адресу: г. Пенза, ул. Пушанина,77. Доставка и разгрузка песка на склад осуществляется за его счет и его силами. Источник финансирования контракта — субсидии на выполнение муниципального задания из бюджета Пензы.

МБУ «Пензавтодор» требуется крупный песок из отсевов дробления с содержанием пылевидных и глинистых частиц не более 5%. Прочие характеристики товара: обогащенный, фракционированный, марка по дробимости — 1,2 тыс. Песок должен быть новым, готовым для немедленного использования для ремонта дорог.

Извещение о закупке размещено 26 августа. Заявки принимаются до 3 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 15,3 млн руб.

Павел Фролов