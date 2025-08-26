Лесной пожар в Анапе локализовали на площади 11,2 гектаров

Крупный лесной пожар, начавшийся 25 августа в окрестностях Анапы, в селе Варваровка, продолжается уже вторые сутки. На месте происшествия силы МЧС, лесопожарные бригады и добровольцы ведут непрерывную борьбу с огнем.

Для ликвидации возгорания привлечены значительные ресурсы: на данный момент в операции задействованы 118 человек и 43 единицы спецтехники. Для тушения с воздуха привлечен вертолет Ми-8, который уже совершил 11 сбросов воды.

По последней информации, площадь пожара удалось локализовать на отметке 11,2 гектара. Работа спасателей осложняется сложным рельефом местности и порывами сильного ветра. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы полностью взять огонь под контроль и минимизировать ущерб природе.