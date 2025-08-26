Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Суд продлил срок ареста руководителю проекта «Увильды парк»

Центральный районный суд Челябинска продлил на месяц срок заключения под стражей руководителю проекта «Увильды парк» Алексею Вахатову, обвиняемому в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Он останется в следственном изоляторе как минимум до 25 сентября, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

По версии следствия, Алексей Вахатов лично и через посредников передал в 2023-2025 годах взятку в сумме 750 тыс. руб. сотрудникам банка за открытие невозобновляемой кредитной линии на 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. Изначально правоохранительные органы сообщали о сумме взятки в размере 13 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали Алексея Вахатова, а также бывшего исполнительного директора Романа Лихопуда и менеджера отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения ПАО «Сбербанк» в июне этого года. С тех пор трое фигурантов находятся в СИЗО. На прошлой неделе суд продлил до 25 сентября срок ареста сотрудникам банка.

