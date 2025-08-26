В Саратове пойдет под суд водитель за серьезные травмы пожилому пешеходу

Фрунзенский районный суд Саратова рассмотрит в отношении 40-летнего местного жителя уголовное дело о ДТП, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью пенсионерке (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, утром 11 августа прошлого года фигурант находился за рулем автомобиля «Лада Гранта» и при движении задним ходом на парковочной территории в районе дома № 122/126А по ул. Шелковичной Саратова сбил 74-летнюю женщину. Причиненный ее здоровью вред оценили как тяжкий.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Саратовцу грозит до двух лет лишения свободы.

Павел Фролов