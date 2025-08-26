ЗИП, которого нет

В сентябре 1937 года Совет народных комиссаров СССР инициировал строительство завода, который к концу 80-х годов стал одним из крупнейших приборостроительных предприятий в стране. В 90-е годы большая часть имущества и инфраструктуры завода была распродана, в 2000-х ЗИП утратил свои позиции на рынке приборостроения, а сегодня оставшаяся территория сдается в аренду множеству фирм и организаций. Как выглядит бывший советский гигант в наши дни — в фотогалерее «Ъ-Кубань».

Первую серию промышленной продукции предприятие выпустило в апреле 1939 года, а уже к концу года производство приборов было поставлено на поток Фото: предоставлено председателем Совета ветеранов ЗИПа Валентиной Шапетько Во время Великой Отечественной войны завод эвакуировали в Омск и начали восстанавливать весной 1943 года, после освобождения Краснодара от фашистской оккупации. В память о погибших на войне рабочих завода перед инженерным корпусом установили обелиск Фото: ru.wikipedia.org К 1989 году на ЗИПе работало 14 тысяч человек Фото: предоставлено председателем Совета ветеранов ЗИПа Валентиной Шапетько Завод выпускал широкую номенклатуру электроизмерительных приборов, а его продукция поставлялась в 56 стран мира Фото: предоставлено председателем Совета ветеранов ЗИПа Валентиной Шапетько В 90-е годы для бывшего производственного гиганта наступили сложные времена. В 1993 году завод был приватизирован и стал акционерным обществом, а позднее — раздроблен на отдельные компании Фото: Андрей Пугачев Часть объектов и инфраструктуры, принадлежавшей заводу, была распродана. На фото — бывший Дом культуры ЗИП, сегодня — дворец бракосочетаний «Екатерининский зал» Фото: Андрей Пугачев В бывшем здании заводоуправления сегодня находится Академия маркетинга и социально-информационных технологий (ИМСИТ) Фото: Андрей Пугачев Краснодарский колледж электронного приборостроения. В момент создания на базе ЗИПа в 1940 году учебное заведение называлось Краснодарским электротехническим техникумом Фото: Андрей Пугачев Так сегодня выглядит бывшая проходная завода, куда вход был только по пропускам. По словам строителей, делавших ремонт на момент съемки, здесь планируется открыть пиццерию Фото: Андрей Пугачев В 2000-х годах часть бывших цехов была переоборудована в выставочные павильоны. А сегодня здесь расположены офисы, магазины, торговый центр и другие объекты Фото: Андрей Пугачев Часть бывших заводских помещений сдается в аренду, в некоторых — идет капитальный ремонт Фото: Андрей Пугачев На заводской территории располагаются творческие мастерские, фотостудии, коворкинги и даже гостиница для домашних животных. Есть и производство Фото: Андрей Пугачев Некоторые корпуса давно требуют ремонта Фото: Андрей Пугачев В лабиринтах старых заводских коридоров сегодня легко заблудиться Фото: Андрей Пугачев По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО «Краснодарский ЗИП» от продажи составила 195,5 млн руб., чистая прибыль 30,9 млн руб. 