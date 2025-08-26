ЗИП, которого нет
История Краснодарского завода измерительных приборов
В сентябре 1937 года Совет народных комиссаров СССР инициировал строительство завода, который к концу 80-х годов стал одним из крупнейших приборостроительных предприятий в стране. В 90-е годы большая часть имущества и инфраструктуры завода была распродана, в 2000-х ЗИП утратил свои позиции на рынке приборостроения, а сегодня оставшаяся территория сдается в аренду множеству фирм и организаций. Как выглядит бывший советский гигант в наши дни — в фотогалерее «Ъ-Кубань».
1 / 26