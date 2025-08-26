В Новороссийске мошенник похитил 4 млн рублей за «юридические услуги»

В Новороссийске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Фигурант дела предстанет перед судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Следствие установило, что мужчина представился опытным юристом и предложил свою помощь женщине, которая являлась фигурантом уголовного дела экономической направленности. Злоумышленник гарантировал прекращение уголовного преследования в отношении потерпевшей и членов ее семьи.

Не имея реальной возможности выполнить обещания, мошенник получил от доверчивой женщины 4 млн руб. за «юридические услуги», после чего присвоил себе все средства.

На протяжении предварительного следствия обвиняемый содержался под стражей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении самой потерпевшей, обвиняемой в совершении экономического преступления, также расследовано и направлено в суд.