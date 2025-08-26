В Челябинской области число автокредитов выросло на 13,7%

В июле 2025 года жителям Челябинской области выдали 2,8 тыс. автокредитов. Это на 13,7% больше, чем в июне, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране показатель составил 98,3 тыс. займов на машину, увеличившись за месяц на 10,5%. Сильнее всего выдача автокредитов выросла в Рязанской (+18,8%), Иркутской (+18,6%) и Тульской (+18%) областях, а также в Санкт-Петербурге (+15,6%) и Новосибирской области (+15,4%). В топ регионов по количеству таких займов вошли Московская область (6,4 тыс. кредитов), Москва (6,2 тыс.), Республика Татарстан (5 тыс.), Санкт-Петербург (4,7 тыс.) и Краснодарский край (4,3 тыс.).

Виталина Ярховска