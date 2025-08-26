Байкер-подросток тяжело пострадал после столкновения с деревом в Ленобласти

Катавшийся на байке под Приозерском несовершеннолетний госпитализирован в тяжелом состоянии после столкновения с деревом. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

О происшествии в полицию Приозерского района Ленобласти 25 августа сообщили сотрудники медучреждения, в которое обратился 15-летний подросток. Молодой человек рассказал медикам, что врезался в дерево, катаясь на байке в лесу в поселке Сосново.

В результате ДТП байкер получил различные травмы. Врачи оценили его состояние как тяжелое и госпитализировали.

Артемий Чулков