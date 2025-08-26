На Ставпрополье директора стройкомпании осудят за махинации

Суд приговорил директора строительной компании из Минеральных Вод к полутора годам колонии за хищение более 250 тыс. руб. при ремонте участковой больницы. Об этом сообщила пресс-службы Минераловодской межрайонной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установили, что в октябре 2024 года директор строительной компании заключил контракт с заместителем главврача ГБУЗ СК «Минераловодская районная больница». По договору он обязался провести капитальный ремонт участковой больницы в с. Марьины Колодцы стоимостью свыше 20 млн руб. в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Ставропольском крае».

Организация выполнила работы не полностью. Акты содержали ложные сведения об объемах и используемых материалах. В результате из бюджета было похищено более 250 тыс. руб.

Суд признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на год и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в силу.

Валентина Любашенко