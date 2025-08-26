СК предъявил обвинение подозреваемым в убийстве бывшего заключенного в Кронштадте

СК России по Санкт-Петербургу расследует уголовное дело по факту убийства 53-летнего мужчины, тело которого с пулевым ранением головы было найдено в лесном массиве возле Южной Кронштадтской дороги. По подозрению в совершении этого преступления задержаны двое бывших знакомых потерпевшего.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, было предварительно установлено, что 23 августа злоумышленники заманили в лесополосу в Кронштадте свою жертву, с которой у них был затяжной конфликт. После этого один из подозреваемых выстрелил мужчине в затылок.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в свою очередь, уточнили, что задержанным подозреваемым 50 и 54 года. Вместе с убитым они ранее отбывали наказание в местах лишения свободы.

В настоящий момент фигурантам предъявлено обвинение п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору). В ходе обыска у одного из задержанных было изъято оружие, конструктивно схожее с пистолетом Макарова, и личные вещи погибшего. Проводится экспертиза, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Андрей Цедрик