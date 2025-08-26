В Дагестане автомобиль «УАЗ» упал с 300-метрового обрыва

Житель Цунтинского района Дагестана погиб после того, как его автомобиль «УАЗ» сорвался с 300-метрового обрыва на 102-м километре трассы «Анцух-Бежта». Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Дагестана

По информации ведомства, авария произошла на автодороге «Анцух – Бежта» 24 августа примерно в 22:00 час.

«Автомобиль под управлением водителя 1957 г.р. опрокинулся в обрыв высотой около 300 м Водитель от полученных травм скончался на месте»,– говорится в сообщении ведомства.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Валентина Любашенко