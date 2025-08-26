Спрос на избинг среди челябинцев вырос в 2,5 раза за год

Летом 2025 года спрос на проживание в избах и отелях, стилизованных под дома в традиционном русском стиле, среди жителей Челябинской области вырос в 2,5 раза по сравнению с июнем-августом 2024-го, сообщает пресс-служба «Мегафона».

Наибольший интерес к туризму в таком формате проявляют южноуральцы в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 40% спроса. Далее следуют путешественники 45-54 лет (25%) и 25-34 лет (23%). Меньше всего таким досугом увлекаются поколение до 25 лет и люди более старшего возраста, доля которых в сумме составила 12%.

Кроме того, за год выросло число бронирований жилья в малых городах страны с богатым историко-культурным наследием. Число планируемых поездок в Рыбинск выросло более чем на треть относительно прошлого года, в Переславль-Залесский и Ростов Великий — на 15%, в Псков и Кисловодск — на 10%, в Суздаль, Кострому, Выборг и Великий Новгород — на 7%, а в Сергиев Посад — на 5%.