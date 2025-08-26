Росводоканал Краснодар борется за победу в межрегиональном конкурсе

Сегодня в Оренбурге стартовал ХI Межрегиональный конкурс профессионального мастерства «Мастер-2025» среди сотрудников группы компаний «Росводоканал». 12 команд, 129 участников из Архангельска, Барнаула, Воронежа, Краснодара, Липецка, Омска, Оренбурга, Орска, Тихорецка, Томска, Тюмени, Южно-Сахалинска демонстрируют свое профессиональное мастерство в восьми номинациях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росводоканал Краснодар Фото: Росводоканал Краснодар

За плечами специалистов из Краснодара 20 часов интенсивных тренировок — каждый оттачивал навыки по своему профилю. Так, в номинации «Лучшая бригада АВР по водопроводным сетям» соревнуются 45 участников. Им предстоит выполнить три этапа: сборку узла с задвижкой, сварку поворотных и неповоротных стыков в колодце и ликвидацию повреждения в грунте под давлением с установкой ремонтного хомута. Качество работы проверяется гидравлическими испытаниями на герметичность.

За звание «Лучшая бригада АВР по канализационным сетям» будут бороться 8 команд, в составе которых 32 участника. Конкурсные испытания включают набивку полок и лотка колодца раствором, установку пневматической заглушки, регулировку высотного положения горловины колодца и поиск люка под грунтом с строгими критериями качества каждого действия. Самый молодой участник — Игорь Викторович Гайков из Краснодара, 26 лет.

Сварщики будут демонстрировать ручную дуговую сварку с использованием покрытых электродов.

За конкурсом будут наблюдать строгие члены жюри — среди них не только опытные коллеги из отрасли, но и профессиональные дефектоскописты. В частности, оценка сварочных швов пройдет с помощью специализированных приборов — даже минимальные ошибки не останутся без внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росводоканал Краснодар Фото: Росводоканал Краснодар

При подведении итогов будут оцениваться точность исполнения, соответствие стандартам и нормативам, соблюдение правил безопасности, порядок на рабочем месте и в спецодежде, а также время, затраченное на выполнение заданий.

Генеральный директор Росводоканал Краснодар Дмитрий Павлюченко подчеркнул: «Профессионализм каждого члена команды — результат ежедневного упорного труда и преданности своему делу. Росводоканал Краснодар представят настоящие мастера своего дела, для которых нет невыполнимых задач. Практический опыт участников конкурса отточен в реальных условиях работы. Ежедневно сотрудники предприятия сталкиваются с различными ситуациями: от мелких повреждений до серьёзных аварий, требующих немедленного вмешательства.

Непростые условия работы стали для специалистов привычным делом. Аварийные ситуации не выбирают время — они могут произойти в знойную жару или в метель, днем или ночью. Но каждый сотрудник Росводоканал Краснодар готов в любой момент приступить к работе.

Мастерство и профессионализм участников, отточенные в реальных условиях, станут залогом успешного выступления на конкурсе».