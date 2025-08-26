Бастрыкину доложат от расследовании массового отравления туристов в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад в связи с массовым отравлением туристов в Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Об инциденте на базе отдыха «Рубас» в Дербентском районе сообщили местные жители в сети интернет, а после информацию о массовом пищевом отравление подтвердили в ГУ МЧС по региону. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ» по данным на 25 июля известно было о как минимум 29 пострадавших, из них 25 — дети. В ЦГБ Дербента госпитализированы 19 человек, в том числе 17 детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Наталья Белоштейн