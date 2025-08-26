В аэропорту Челябинска таможенники запретили пассажиру перевозить 15 кг одежды

В челябинском аэропорту имени Игоря Курчатова таможенники остановили 63-летнего гражданина, прибывшего из Душанбе с 15 кг одежды в ручной клади. Ему грозит штраф за отсутствие декларации на груз. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Пассажира задержали в «зеленом» коридоре. В его ручной клади обнаружили 26 мужских брюк прямого кроя и десять футболок. По словам пассажира, одежду он привез по просьбе знакомого, однако таможенники определили этот груз как коммерческую партию. Гражданин перед полетом должен был задекларировать изделия и заполнить пассажирскую таможенную декларацию.

В отношении пассажира возбудили административное дело, по которому ему грозит штраф в размере половины двукратной стоимости товара с возможной конфискацией одежды.