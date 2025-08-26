Саратовский минсельхоз предлагает 5 млн за генетическую оценку популяции КРС

Региональное министерство сельского хозяйства объявило аукцион на проведение научно-исследовательской работы по теме: «Генетическая оценка популяции крупного рогатого скота Саратовской области». Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

В рамках госконтракта работу необходимо выполнить в один этап до 1 декабря 2025 года. Задачами научно-исследовательской работы являются: сбор существующих исходных данных с последующим анализом показателей продуктивности, фертильности, долголетия; формирование тестовой выборки голштинизарованного поголовья крупного рогатого скота (КРС); определение генетического потенциала и обработка данных, полученных в результате молекулярно-генетического анализа; оценка племенной ценности; расчет рейтинга коров, телок и нетелей по методологии BLUP; проведение сравнительного анализа фенотипических показателей и значений оценок племенной ценности животных; проверка родословных животных на основе результатов генотипирования.

При проведении научно-исследовательской работы используются зоотехнический, молекулярно-генетический и аналитический методы исследований. Техническими требованиями являются: отчет о выполнении научно-исследовательские работы, с оценками оцененных особей по трем признакам: удой за 305 дней, молочный жир за 305 дней, молочный белок за 305 дней; рейтинг коров и телок (EBV) Саратовской области, определенный по методологии BLUP и (или) ssGBLUP, по признакам молочной продуктивности, рассчитанный для не менее 650 голов; результаты оценки инбридинга и наличия генетических индикаторов не менее 12 моногенных заболеваний для не менее 650 голов; заключение о проведении геномной оценки племенной ценности крупного рогатого скота с приложением генетического паспорта на исследуемое поголовье для не менее 650 голов.

Извещение о закупке размещено 25 августа. Заявки принимаются до 10 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 5 млн руб.

Павел Фролов