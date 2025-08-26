Отгрузка станков и инструментов на Кубани выросла в 2,6 раза

В Краснодарском крае в первой половине 2025 года объем отгрузки станкоинструментальной продукции увеличился более чем в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 2,25 млрд руб. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на региональное минпромполитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Рост производства оказался менее выраженным — в 1,5 раза, до 83 единиц. В крае выпускают товарно-карусельные станки, обрабатывающие центры, оборудование для обработки железнодорожных колес, металлообрабатывающие ножницы и трубогибочные комплексы.

Станкостроение пока занимает скромную долю в промышленности Кубани — 0,53%. Ключевыми игроками рынка являются Южный завод тяжелого станкостроения (Краснодар), «Кубаньжелдормаш» и «Производственная компания РОБАЛС» (Армавир), а также Кропоткинский машиностроительный завод (Кавказский район).

Вячеслав Рыжков