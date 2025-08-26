Площадь лесного пожара в Анапе увеличилась до 11,2 гектаров

25 августа 2025 года в Анапе в селе Варваровка начался крупный лесной пожар. Силы МЧС лесопожарные бригады и добровольцы продолжают борьбу с огнем 26 августа. На месте работают 118 человек и 43 единицы техники. Вертолет Ми-8 совершил 11 сбросов воды, сообщили в пресс-службе ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На данный момент площадь возгорания составляет 11.2 гектара. Тушение затруднено из-за сложного рельефа и сильного ветра. Спасатели работают круглосуточно чтобы локализовать пожар и уменьшить ущерб природе.