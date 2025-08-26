Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Продажи антигистаминных препаратов на Кубани за полгода выросли на четверть

В Краснодарском крае за первое полугодие 2025 года продажи антигистаминных препаратов выросли на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Об этом сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на пресс-службу аналитической компании DSM Group.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В денежном выражении продажи достигли 507,1 млн руб. Объем реализации препаратов в упаковках вырос на 10% год к году, составив 1,6 млн упаковок.

Вячеслав Рыжков

