Школа-интернат Саратова ищет подрядчика для благоустройства территории за 8 млн

ГБОУ СО «Школа-интернат для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 3 г. Саратова» приступила к поискам подрядчика для благоустройства своей территории (асфальтирование). Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнителю предстоит выполнить работы в один этап до 31 октября этого года по адресу: г. Саратов, проезд Селекционный, 3. Перечень работ включает в себя ремонт покрытия тротуаров, а также ремонт дорожного покрытия проездов с демонтажом, монтажом бортового камня, поднятием горловины колодцев и устройством дорожной одежды.

Извещение о закупке размещено 25 августа. Заявки принимаются до 3 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 8,1 млн руб.

