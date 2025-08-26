Кабардино-Балкария готовит к открытию 25 новых школ

В Кабардино-Балкарии построили 25 новых школ, девять из которых примут учеников 1 сентября. Еще девять учреждений подготовлены после капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По информации ведомства, ранее в регионе возвели 55 детских садов. В планах — строительство и обновление новых объектов образовательной инфраструктуры.

«Власти республики уделяют особое внимание педагогам. Зарплаты учителей растут пятый год подряд, действуют ежемесячные выплаты и меры поддержки молодых специалистов. В рамках августовского совещания руководитель Кабардино-Балкарии вручил педагогам высокие государственные награды, отметив их вклад в развитие системы образования», — приводятся в сообщении слова представителей пресс-службы.

Ключевой задачей остается формирование единого образовательного пространства и реализация нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Валентина Любашенко