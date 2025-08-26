Под Пензой будут судить саратовчанку за мошенничество с выплатами на детей

В Пензенской области суд рассмотрит в отношении 34-летней жительницы Саратовской области уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно релизу, находившаяся в Городищенском районе Пензенской области фигурантка через информационный портал обратилась в отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Саратовской области. Она хотела, чтобы ей назначили пособия в связи с рождением и воспитанием восьми несовершеннолетних детей, в том числе двух несуществующих. В период с 2023 года по июль 2024 года в рамках ежемесячного пособия на детей ей выплатили свыше 300 тыс. руб. Данные о рождении несуществующих детей были указаны в поддельных свидетельствах.

Суд по ходатайству следствия арестовал банковские счета фигурантки с денежными средствами на сумму более 300 тыс. руб. Жительница Саратовской области признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов