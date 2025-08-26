Тридцать юных ярославцев завершили ИТ-программу обучения от ПСБ

ПСБ в Ярославле завершил летнюю рабочую смену в ИТ-центре, куда на один месяц были трудоустроены ярославские школьники в рамках социального проекта банка по профориентации молодежи.

Фото: пресс-служба ПСБ

За период летней смены 30 ярославских школьников приняли участие в авторской ИТ-программе ПСБ, в рамках которой помимо работы с базовыми инструментами бизнес-анализа для ребят организовали мастер-классы на развитие гибких навыков и коммуникации. Юноши и девушки 14-16 лет в течение одного месяца проходили теоретическую подготовку и выполняли практическую работу в роли бизнес-аналитиков. Ребята получали новые знания напрямую от ИТ-экспертов, выполняли практические задачи, креативили и накапливали опыт в области информационных технологий.

В последний день трудовой смены ребята делились впечатлениями, оставляя отзывы на интерактивной доске, и в ответ получили индивидуальные пожелания от наставников, написанные каждому ребенку на именном воздушном шарике. Каждый участник проекта также получил гонорар в рамках трудового договора, брендированные подарки и праздничные развлечения в честь завершения ИТ-смены.

На торжественном мероприятии присутствовали руководитель ИТ-центра ПСБ Алексей Карзин, заместитель мэра города Ярославля по социальной политике Елена Волкова, директор муниципального учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Ярославский городской молодежный центр» Елена Брядовая и другие гости.

«Работа со школьниками — это новый проект, который мы впервые реализовали в Ярославле вместе с администрацией города. Это наш вклад в поддержку и профориентацию подрастающего поколения в регионе. Опыт подтвердил важность практического обмена знаниями с юным поколением. Наши сотрудники закрепили навыки наставничества, им приходилось искать подход к юным ИТ-коллегам, стараться доносить информацию понятно и интересно. Хочется пожелать выпускникам нашей летней смены продолжать искать новые знания самостоятельно: мир бизнес-анализа, как и мир ИТ в целом, постоянно меняется. И стремление к непрерывному развитию — единственно верная стратегия. Смело экспериментируйте и помните: будущее принадлежит тем, кто готов его создавать, а не просто ждать»,— прокомментировал Алексей Карзин.

«Летняя трудовая ИТ-смена направлена на выявление и развитие навыков, способностей к новым профессиям у школьников. ИТ-программа ПСБ стала отличным стартом для тридцати юных ярославцев — участников этого проекта. Мы надеемся, что данная инициатива и дальше будет развиваться в нашем городе»,— сказала Елена Волкова.

