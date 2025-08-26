Жителей Трехгорного предупредили о замедлении мобильного интернета

На территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Трехгорный Челябинской области временно замедлили скорость мобильного интернета26 августа. Местных жителей предупреждают, что в ряде случаев возможно полное отключение, сообщает администрация города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Мэрия объясняет замедление мобильного интернета усилением мер безопасности. «Жителям и гостям города рекомендуется использовать стационарный интернет и Wi-Fi, заблаговременно скачивать навигационные карты в автономном режиме и выбирать способы оплаты, независимые от наличия мобильного интернета»,— говорится в сообщении администрации Трехгорного.