В Астрахани ИП пойдет под суд за коммерческий подкуп в 1 млн рублей

В Астрахани суд рассмотрит в отношении индивидуального предпринимателя уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

Согласно релизу, с октября 2023 года по январь 2025 года фигурант, занимаясь перевозками грузов специализированным автотранспортом, передал свыше 1 млн руб. директору коммерческой фирмы. Эта сумма предназначалась для заключения договоров аренды транспорта с экипажем и подписание актов выполненных работ с завышенными объемами.

Следственный отдел по Кировскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов