В поселке Иноземцево на Ставрополье 27 августа ограничат водоснабжение

В пос. Иноземцево Ставропольского края 27 августа с 9:00 до 18:00 будет ограничено водоснабжение для 180 абонентов из-за замены насоса и ветхого участка водопровода. Об этом сообщила пресс-служба ПТП «Железноводское».

По информации ведомства, специалисты проведут комплексные работы на насосной станции по ул. 8 Марта, 3. Планируется замена изношенного насоса, участка трубопровода диаметром 100 мм и запорной арматуры.

Без воды временно останутся жители улиц Гагарина, 28, 8 Марта, 1 и 3, Некрасова, 2, а также котельная №14.

В остальных районах поселка возможно снижение напора.

На период проведения работ предприятие организует подвоз питьевой воды автоцистерной.

