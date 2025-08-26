«Трактор» проиграл в первом матче Кубка губернатора Челябинской области

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил хабаровскому «Амуру» в первом матче Кубка губернатора 2025. Счет составил 3:0 в пользу гостей.

В составе «Амура» шайбы в ворота противника забросили Кирилл Слепец, Кэмерон Ли и Евгений Грачев. Во время третьего периода защитник «Трактора» Сергей Телегин все же забил первый гол, однако судьи пересмотрели этот момент и аннулировали очко из-за блокировки вратаря.

Следующий матч «Трактор» сыграет 26 августа с хоккейным клубом «Сочи». В турнире Кубка губернатора также участвует команда «Лада» из Тольятти. Регулярный чемпионат КХЛ стартует с 5 сентября.