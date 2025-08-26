Больница Саратова ищет поставщика систем эндоскопической визуализации за 19 млн

Государственное учреждение здравоохранения «Саратовская городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н. Кошелева» объявило аукцион на поставку двух систем эндоскопической визуализации. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Исполнитель обязуется поставить системы эндоскопической визуализации в один этап в течение 10 дней с момента получения заявки в период до 1 ноября этого года по адресу: г. Саратов, ул. Гвардейская, зд. 15, стр. 2. Извещение о закупке размещено 25 августа. Заявки принимаются до 3 сентября. Начальная (максимальная) цена контракта — 18,9 млн руб.

Система эндоскопической визуализации должна включать в себя электронный блок для подключения диагностических, терапевтических, широко-канальных видеоэндоскопов, жидкокристаллический монитор. Товар должен иметь инструкции по эксплуатации на русском языке, быть новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не ранее 2025 года выпуска.

Контракт предусматривает также оказание услуг по сборке, установке и вводу в эксплуатацию системы, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов заказчика. Их необходимо оказать в срок не позднее двух дней с даты доставки.

