Над Крымом за полчаса сбили восемь украинских БПЛА

В Крыму с 7:00 до 7:30 по московскому времени ПВО сбили восемь украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

Ранее ведомство сообщало, что с полуночи до 6:10 ПВО нейтрализовали 43 беспилотника. По шесть дронов уничтожили в Ленинградской, Рязанской и Тульской областях, пять — в Волгоградской, четыре — в Брянской. В Орловской и Псковской областях сбили по три беспилотника, в Белгородской и Курской — по два. В Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областях нейтрализовали по одному дрону.

Лия Пацан