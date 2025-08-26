Из Челябинской области выдворили 436 нелегальных мигрантов

С начала 2025 года суды в Челябинской области выдворили за пределы страны 436 иностранцев, в том числе 334 — в принудительном порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Всего за этот год в области полицейские зафиксировали 920 преступлений в миграционной сфере и 8,5 тыс. административных правонарушений. Для 1,1 тыс. иностранцев закрыли въезд на территорию Российской Федерации. Кроме того, депортировали 51 приезжего, отбывшего наказание за совершение тяжких преступлений.

Виталина Ярховска