В Казанской ратуше состоялась торжественная церемония награждения, на которой мэр города Ильсур Метшин вручил звания «Почетный гражданин Казани» и внес новые имена в Книгу почета. Всего отметили 34 человека. Среди награжденных — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и депутат Госдумы Ирек Богуславский. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».

Церемония вручения званий «Почетный гражданин Казани»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Церемония вручения званий «Почетный гражданин Казани»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ