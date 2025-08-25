Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Церемония вручения званий «Почетный гражданин Казани»

Сергей Чемезов и Марат Хуснуллин получили награду за вклад в развитие республики и столицы Татарстана

В Казанской ратуше состоялась торжественная церемония награждения, на которой мэр города Ильсур Метшин вручил звания «Почетный гражданин Казани» и внес новые имена в Книгу почета. Всего отметили 34 человека. Среди награжденных — вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и депутат Госдумы Ирек Богуславский. Фотогалерея «Ъ Волга-Урал».

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

