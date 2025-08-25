Главные новости за 25 августа. Тамбов, Курск, Воронеж, Белгород

Девять домов-памятников в Тамбовской области могут отремонтировать за 150 млн.

Власти намерены получить контроль над 75% акций «Тамбовской сетевой компании».

Врио курского замгубернатора задержали по делу о хищении 1 млрд рублей.

Врио губернатора Курской области Хинштейн в 2024 году заработал почти 12 млн.

Подрядчик Петровской набережной в Воронеже может вновь сорвать сроки работ.

Тамбовское «ДСУ-2» добилось приостановки доначисления налогов на 478 млн.

В Воронеже планируют расширить муниципальный приют для животных.

Белгородская область вошла в десятку регионов с низкой долей затрат на ЖКУ.