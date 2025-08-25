Житель Петербурга захлебнулся в бассейне на Маршала Захарова, СК возбудил дело

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после гибели мужчины, захлебнувшегося в одном из городских бассейнов. О смертельном инциденте сообщили 25 августа в региональном управлении СКР.

Проведение следственных действий в бассейне на улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге, где захлебнулся посетитель

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По предварительным данным, вечером 21 августа посетитель захлебнулся водой, находясь в бассейне спортивного клуба, расположенного на улице Маршала Захарова. Потерпевшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Уголовное дело расследуется по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека). В настоящий момент все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Прежде «Ъ-СПб» писал об 11-летней школьнице с хроническим заболеванием из Ивангорода, которая захлебнулась при купании в ванной.

Андрей Цедрик