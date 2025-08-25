Главные новости за 25 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения 16 российским вузам «в связи с нарушением обязательных требований», сообщает пресс-служба ведомства 25 августа. Среди указанных в списке вузов есть Международный банковский институт имени Анатолия Собчака, который находится в Петербурге.

Комитет по здравоохранению Ленобласти рассказал о состоянии пострадавших при столкновении катеров в Выборгском заливе. Всего пострадали семь человек, трое из них находятся в больнице. Одна женщина в реанимации, у нее зафиксировали политравму, переломы и раны. Состояние еще двух пассажиров оценивают как среднетяжелое.

Спасателям удалось обнаружить группу из десяти туристов, включая четверых петербуржцев, которые потерялись на курильском острове Итуруп. Об успешной операции по их спасению сообщил в своем Telegram-канале глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

Из жизни в возрасте 87 лет ушла реставратор Ирэн Хаустова, разрабатывавшая проекты восстановления крепостей Ленобласти — в Ивангороде, Приозерске и Выборге. Коллеги выразили свои искренние соболезнования родным и близким известного специалиста. О причинах смерти пока ничего не сообщается.

Новое общественное пространство в отреставрированном по программе «Рубль за метр» здании бывшего особняка А.П. Брюллова (П.Ю. Сюзора) на Кадетской линии Васильевского острова планируется открыть в октябре текущего года. Общий объем инвестиций в проект приспособления объекта культурного наследия федерального значения под современное использование составил 400 млн рублей.

Сотрудники полиции провели очередной профилактический рейд по выявлению нелегальных мигрантов на строительных объектах. В этот раз оперативные мероприятия прошли в поселке Новоселье. Проверке подверглись около 400 строителей-иностранцев, у 130 из которых были выявлены нарушения миграционного режима. В ближайшее время примут решение об их выдворении из страны.

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело после гибели мужчины, захлебнувшегося в бассейне спортивного клуба на улице Маршала Захарова. Дело расследуется по п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека).

Четырехэтажное здание, входящее в торговый комплекс «МаксиСопот», которое начали сносить 23 июля, ограждают для предотвращения несчастных случаев, сообщили в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ). Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил снос здания на время рассмотрения иска владельца ТЦ.

Компанию ООО «Монолит», которая занимается ремонтом и приспособлением к современному использованию Дачи Кушелевых-Безбородко на Свердловской набережной в Петербурге теперь контролирует предприниматель Максим Лобанов. Как свидетельствуют материалы сервиса «Контур.Фокус», половина долей ООО «Монолит» принадлежит бизнесмену непосредственно, еще половина — через принадлежащую ему компанию «Новый квартал».

В связи с запланированным капитальным ремонтом эскалаторов с понедельника, 25 августа, в петербургском метро временно меняется режим работы вестибюля станции «Нарвская». На период с 25 августа по 17 ноября по рабочим дням с 08:10 до 09:10 вход в вестибюль будет закрыт для пассажиров, а с 16:45 до 19:00 вход на станцию окажется ограничен.