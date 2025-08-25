Главные новости за 25 августа. Новороссийск

Администрация Новороссийска закупит 40 квадрокоптеров для воинской части в ст. Раевской. Общая сумма закупки составит 14 млн руб., определение поставщиков по контрактам завершено.

За последнюю неделю через порт Новороссийск было отгружено 589,3 тыс. т зерновых культур. Основной объем пришелся на пшеницу — 548,9 тыс. т, а также ячмень — 40,4 тыс. т.

Председатель СПК «1-й винный кооператив» Геннадий Опарин опроверг фейковую информацию о продаже своих винодельческих проектов.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в июле увеличил на 3% отгрузку нефти на экспорт через свой морской терминал в Новороссийске по сравнению с июнем, достигнув 6,5 т баррелей.

В августе 2025 года число бронирований в Геленджике увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом аренда жилья в этом курортном городе стала дороже на 15%, достигнув в среднем 6,5 тыс. руб. за сутки. Это сделало Геленджик даже дороже Сочи, где средняя ставка составила 5,9 тыс. руб.

В Геленджике задержали наркозакладчика с крупной партией мефедрона.