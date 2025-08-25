Екатеринбуржцам вернут 5% за оплату школьного питания и детсадов через СБП

С 1 сентября в Екатеринбурге родители смогут получить кешбэк в размере 5% при оплате школьного питания и детского сада через систему быстрых платежей (СБП), сообщили в администрации города. Программа продлится до 31 декабря 2025 года.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инициатива реализуется в рамках акции, которую АО «Национальная система платежных карт» проводит совместно с мэрией Екатеринбурга. По словам директора департамента развития продуктов и технологических сервисов АО «НСПК» Марии Точиловой, это уже третья подобная акция в регионе. С момента ее запуска в 2023 году, жители Екатеринбурга получили в общей сложности около 22 млн руб. кешбэка.

Для участия необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении на портале или в приложении «Екарта школьные сервисы». После этого в личном кабинете отобразятся лицевые счета ребенка, доступные для пополнения.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что все школы города полностью готовы к началу учебного года. По данным мэрии, за парты в этом году сядут около 210 тыс. школьников, из них 24 тыс.— первоклассники.

Полина Бабинцева