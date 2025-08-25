В Новороссийске на закупку квадрокоптеров направят 15 млн рублей

Администрация Новороссийска закупит 40 квадрокоптеров для воинской части в ст. Раевской. Общая сумма закупки составит 14 млн руб., определение поставщиков по контрактам завершено. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Закупаются квадрокоптеры двух типов по 20 штук: DJI Mavic 3 Pro и DJI Mavic 3T (или эквивалент). По условиям контракта, поставщики должны доставить их по адресу в ст. Раевскую в объединенный парк войсковой части.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что участники обороны приграничья, Кубани и Крыма получили право на статус ветеранов. В список вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Темрюкский район, Анапа, Новороссийск и Геленджик. А также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.