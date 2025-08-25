В Анапе тушат возгорание леса площадью 1,5 гектара

Сигнал о возгорании растительности в селе Варваровка поступил диспетчерской службе Анапского пожарно-спасательного гарнизона 25 августа в 13:28. На место происшествия оперативно прибыли первые пожарные подразделения, сообщили в мэрии Анапы.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

По последним данным, площадь возгорания достигла 1,5 га. В тушении принимают участие девять единиц специализированной техники и 23 человека личного состава от МЧС России, лесопожарной станции, дорожно-патрульной службы и муниципального учреждения «Служба спасения».

Для усиления борьбы с огнем направлена заявка на задействование авиационной техники, оснащенной водосливным устройством, что позволит значительно увеличить эффективность тушения пожара с воздуха.